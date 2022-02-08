СБУ викрила «воєнкома ЛНР», який відправляв українців до лав бойовиків

Чоловік переслідував мешканців ОРЛО, які «ухилялися» від виконання «військового обов’язку» перед окупаційним режимом

Контррозвідка Служби безпеки встановила особу одного з очільників «військкомату ЛНР». Чоловік примусово відправляв до лав бойовиків громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє пресслужба СБУ, у 2015 році мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив підрозділ незаконного збройного формування «військового комісаріату ЛНР».

Слідчі СБУ зібрали докази того, що, перебуваючи на посаді, зловмисник працював на виконання незаконно виданих окупантами «законів ЛНР». Зокрема, він забезпечував «комплектування» незаконних збройних формувань бойовиків, які воювали проти Збройних сил України та обстрілювали мирні населені пункти Луганщини.

Також посіпака бойовиків керував мобілізаційною роботою в цілому:

організовував постановку мешканців окупованого обласного центру на «військовий облік»;

проводив військові збори; зараховував місцевих мешканців до так званого «резерву народної міліції ЛНР»;

забезпечував примусове проходження цивільними особами «військової служби» у лавах незаконних збройних формувань.

Крім того, чоловік здійснював контроль за кримінальним переслідуванням мешканців ОРЛО, які «ухилялися» від виконання «військового обов’язку» перед окупаційним режимом.

СБУ нагадує, що примусовий характер «мобілізаційних процесів» на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом його буде оголошено у загальнодержавний розшук.