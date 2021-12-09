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    Нардеп: Вирубка лісів – ситуація критична

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    За словами Цимбалюка, попри заборону експорту лісу-кругляку, його продовжують &nbsp;вивозити з України нелегально - Нардеп: Вирубка лісів – ситуація критична
    За словами Цимбалюка, попри заборону експорту лісу-кругляку, його продовжують  вивозити з України нелегально
    Фото: Укрінформ

    Нам потрібна чітка державна політика у сфері охорони лісів, інакше ми їх втратимо – Цимбалюк

    Вирубка лісів в Україні набула загрозливих масштабів, нам потрібна чітка державна політика у сфері їх охорони. Про це заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

    «Насправді ситуація критична. Лісова галузь ніколи за роки незалежності не була в такому стані. Сьогодні Держлісгоспи замість того, щоб займатися відновлюванням лісів, їх поставили перед вибором: хочеш платити зарплату працівникам, лісівникам – бери заготовляй деревину, її продавай, а продає центральне агентство через аукціони тощо, і тоді отримуватимеш гроші для зарплати», – сказав Цимбалюк.

    За його словами, попри заборону експорту лісу-кругляку, його продовжують вивозити з України нелегально – під виглядом дров відправляють ділову деревину.

    «Можна тільки подивитися суміжні з західними державами залізничні станції. Це територія Львівської області, Закарпатської, Чернівецької. Коли там стоять ешелони і в певний період, особливо під прикриттям ночі їх відправляють за кордон. Ми бачимо, як везуть лісовози під приводом рудстойки, але насправді там прихована ділова деревина», – розповів Цимбалюк.

    Депутат наголосив: це треба негайно зупинити, а не відновлювати експорт, як пропонують деякі депутати, які зареєстрували в парламенті законопроект про скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку. Держава має сформувати чітку політику в сфері охорони ліфів і почати її реалізовувати.

    «Так як зараз викрадають ділову деревину – бук, дуб, смереку, ялицю, сосну, не було в жодні роки. Через це тільки державна чітка політика в цьому плані щодо відновлення має бути, відповідальність тих, хто очолює сьогодні Державне лісове господарство», – зазначив Цимбалюк.

    Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років.

    Проте пізніше в парламенті був зареєстрований проєкт №4197-д, про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт.

    Теги: вирубування лісу корупція в Україні експорт
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    Нардеп: Вирубка лісів – ситуація критична