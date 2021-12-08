Міжнародна торгова палата: закон про тимчасові адміністрацій в енергокомпанії сприятиме корупції

lCC Ukraine: Мiненерго не може вводити тимчасове управління суб’єктами ринку електричної енергії, оскільки є упередженим та може дискредитувати інші енергокомпанії

«Позбавлення державою власникiв контролю над активами погiршить iнвестицiйну привабливiсть України», – lCC Ukraine

Проект закону про введення тимчасових адміністрацій в енергокомпанії створює корупційні ризики.

Про це повідомили в lCC Ukraine (українському комітеті Міжнародної торгової палати).

«Проект 3акону у тому виглядi, у якому його опублiкувало Мiненерго, перетвориться в інструмент вимагання від власників енергетичних компаній або грошової винагороди за залишення бізнесу в спокої, або виконання певних дій у яких власники компаній не зацікавлені», – зазначається у зверненні lCC до Міністра енергетики Германа Галущенка.

lCC Ukraine переконана, закон створить корупцiйнi ризики, якi дозволять грубо порушувати право власностi, покривати безвiдповiдальнiсть менеджменту тимчасових адмiнiстрацiй та ставить учасникiв ринку в нерівне положення.

Згідно проекту закону, введення тимчасових адміністрацій можливе у всіх енергокомпаніях не залежно від форми їх власності. Але тимчасовим адміністратором може бути тільки представник держави, а рішення про введення адміністрації приймає Міністерство енергетики.

При цьому значна кількість енергокомпаній знаходиться в управлінні Міненерго: зокрема ряд обленерго і НЕК «Укренерго». Кожна з перелiчених компанiй є природним монополiстом на ринках розподiлу та передачi електричної енергії.

Тому Мiненерго не може вводити тимчасове управління суб’єктами ринку електричної енергії, оскільки є упередженим та може дискредитувати інші енергокомпанії.

На думку представників Міжнародної торгової палати, це приведе до того, що буде спонукати органи державної влади замовчувати як існуючі проблеми енергетичних держкомпаній, так i можливi незаконнi дії їх управлінців. Все це знижує довіру іноземних партнерів до українських енергокомпаній.

«Позбавлення державою власникiв контролю над своїми активами погiршить iнвестицiйну привабливiсть України та унеможливить iнтеграцiю енергоринку України з європейським. Введення тимчасових адмiнiстрацiй на пiдприємствах iноземних інвесторів однозначно буде квалiфiковано iнвесторами як непряма експропрiацiя», – підкреслюють в lCC Ukraine та рекомендують скорегувати проект закону згiдно мiжнародних норм та стандартiв.

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