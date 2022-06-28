Нардепи змусять виробників маркувати товари по-новому: подробиці законопроєкту

Авторами законопроєкту виступили обранці з президентської фракції «Слуга народу»

Група народних депутатів із фракції «Слуга народу» 28 червня зареєструвала законопроєкт, яким пропонується запровадити маркування продукції шляхом нанесення QR-коду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з проєктом закону, відповідні зміни хочуть внести до трьох законів України: «Про захист прав споживачів», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» і «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Метою законопроєкту є діджиталізація бізнес-процесів; спрощення донесення інформації про продукцію, яка вимагається законодавством, до споживачів і користувачів, що забезпечує, у тому числі, можливість свідомого і компетентного вибору останніми продукції; покращення сервісу, що надається споживачам.

«Маркування за допомогою QR-коду має багато переваг, головна з яких полягає в тому, що такий спосіб маркування гарантує, що вимоги до маркування не гальмують розвиток та вдосконалення продукції. Часто виробники для зручності використання тих чи інших товарів та їх мобільності намагаються мінімізувати розміри товарів. Відповідно виробникам стає все важче нанести всю необхідну інформацію на сам товар», – сказано у пояснювальній записці.

Наразі законопроєкт передано на розгляд парламентського комітету.

Довідково. В Україні QR-коди набули широкого застосування в різних сферах суспільного життя, наприклад, застосовуються для розміщення в рекламі, пошуку інформації, привітань зі святами, обміну контактами, авторизації та реєстрації в сервісах, в актах органів державної влади, квитках, талонах, договорах, Covid-сертифікатах, для підключення до Wi-Fi тощо.

Основна перевага QR-коду – це легке розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефона), що дає можливість використання в торгівлі, на виробництві, в логістиці.