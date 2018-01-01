Нардепи приготували сюрприз для багатодітних та малозабезпечених сімей

У Верховній Раді запропонували скасувати податок на нерухомість для деяких категорій громадян

Депутати приготували сюрприз для багатодітних та малозабезпечених сімей. У Верховній Раді був зареєстрований законопроект №7477 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів, що належать багатодітним, прийомним, малозабезпеченим сім'ям)». Метою і завданнями прийняття



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Не обкладатимуться податком не нерухомість дитячі садки, храми і комунальні приміщення

У Верховній Раді запропонували скасувати податок на нерухомість для деяких категорій громадян

Депутати приготували сюрприз для багатодітних та малозабезпечених сімей. У Верховній Раді був зареєстрований законопроект №7477 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів, що належать багатодітним, прийомним, малозабезпеченим сім'ям)».

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є реалізація обов'язків держави щодо охорони сім'ї і дитинства, надання підтримки сім'ям з дітьми та створення умов для забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Законопроектом пропонується закріпити в ст. 266 Податкового кодексу України, що об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника - не є об'єктом оподаткування податком на нерухомість.

Якщо зміни ухвалять, то сім'ї, які виховують трьох або чотирьох дітей, не будуть сплачувати податок на нерухомість, що буде узгоджуватися з Законом «Про охорону дитинства», де визначено, що багатодітною є сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

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