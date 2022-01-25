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    Нардепи збільшили ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону

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    Прийняті сьогодні&nbsp;закони передусім збільшують ліміт оподаткування посилок, фактурна вартість яких не перевищує &euro;150 - Нардепи збільшили ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону
    Прийняті сьогодні закони передусім збільшують ліміт оподаткування посилок, фактурна вартість яких не перевищує €150
    фото: mind

    З 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок становив €100

    Верховна Рада на засіданні 25 січня підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 до €150. Так, зміни до Митного кодексу (№4279) підтримали 237 народних депутатів, до Податкового (№4278) – 274 нардепи.

    Закони передусім збільшують ліміт оподаткування посилок, фактурна вартість яких не перевищує €150.

    Зміни стосуватимуться й стягнення податку на додану вартість – для фізосіб базою оподаткування є лише частина їхньої фактурної вартості, що перевищує €150.

    Крім того, законом забороняється пересилати алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їхньої вартості.

    Також закони запроваджують електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, встановлюється можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.

    Варто нагадати, що в Україні з 1 липня 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі €150 до €100.

    До слова, влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон».

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    Теги: Верховна Рада податки закон Україна пошта
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    Нардепи збільшили ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону