Нардепи збільшили ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону

Прийняті сьогодні закони передусім збільшують ліміт оподаткування посилок, фактурна вартість яких не перевищує €150

З 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок становив €100

Верховна Рада на засіданні 25 січня підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 до €150. Так, зміни до Митного кодексу (№4279) підтримали 237 народних депутатів, до Податкового (№4278) – 274 нардепи.

Закони передусім збільшують ліміт оподаткування посилок, фактурна вартість яких не перевищує €150.

Зміни стосуватимуться й стягнення податку на додану вартість – для фізосіб базою оподаткування є лише частина їхньої фактурної вартості, що перевищує €150.

Крім того, законом забороняється пересилати алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їхньої вартості.

Також закони запроваджують електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, встановлюється можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.

Варто нагадати, що в Україні з 1 липня 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі €150 до €100.

До слова, влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон».