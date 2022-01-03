Нова пошта. Клієнти скаржаться на роботу оператора

«Нова пошта» знає про проблему та доопрацьовує технологію інформування

Клієнтам «Нової пошти» варто приходити на відділення за деякий час після отримання повідомлення про прибуття посилки, оскільки одразу її забрати можна не завжди. На це звернув увагу один з клієнтів компанії.

«Нова ідіотська фішка від Нової пошти: приходьте через 1-2 години після отримання смс, що посилку можна забрати. Навіщо взагалі робити смс розсилку, якщо ви не готові її видати?», – обурився він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас представник компанії відповів у коментарях до публікації, підтвердивши наявність проблеми. Як написав співробітник компанії, повідомлення надходять за 15 хвилин до прибуття вантажу в конкретну геозону.

«Зазвичай цього часу достатньо для розвантаження авто. Затримка дійсно може виникнути, якщо у відділенні колеги не встигнуть розвантажити авто або водій затримається у дорозі до відділення. Однак, про проблему знаємо та доопрацьовуємо технологію інформування, аби уникнути таких випадків. Згодні з Вами, дві години - значний проміжок часу, подібного часу очікування не має бути», – йдеться у повідомленні.

Раніше один із клієнтів «Нової пошти» поскаржився на втрату цінної посилки вартістю 180 тис. грн та відсутність допомоги зі сторони працівників пошти у пошуках втраченого.

Нагадаємо, історія, як пенсіонер після інфаркту тягнув замість кур’єра «Нової пошти» на п’ятий поверх холодильник, отримала несподівану розв’язку.

Нагадаємо, в Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.