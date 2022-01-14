Соцмережі скаржаться на українські книгарні: деталі скандалу

Люди не змогли отримати подарунки для дітей до свят

У мережі розгорівся справжній скандал довкола популярних книгарень, які затримують відправку замовлень клієнтам. У своїх повідомленнях люди скаржаться, що замовили і оплатили книги ще наприкінці грудня, але досі не отримали посилки. Зокрема Віталій Курсік поскаржився у Facebook на книгарню «Є».

«На цей раз книгарня «Є». Ще 28 грудня замовив дитині на подарунок дві книжечки... Ну, якраз до Різдва мали б прийти.. Але не все так просто. Сьогодні вже 13 січня. Більше двох тижнів пройшло. А книжок так і нема. Додзвонитись на горячу лінію – дохлий номер. Дзвониш, що в рейсу. Так враження, що там цілодобово всі оператори про щось спілкуються.. Напевно між собою.. Залишив голосові повідомлення після фрази «всі оператори зайняті»... Тиша», – написав Курсік.

Збій у роботі книгарень відбувся з кількох причин. Українці почали масово використовувати «ковідну тисячу» на оплату книг і за часом це збіглося з новорічними святами, коли ажіотаж набагато більший. Крім того, перед святами компанії почали масові розпродажі та акції, а це потік замовлень тільки посилило.

На сторінках українських книгарень з'явилися повідомлення з вибаченнями та новими термінами відправки книг. У «Є» терміни збільшилися до двох тижнів. І всім клієнтам приносять вибачення за затримки та посилаються на те, що робота йде на максимальних потужностях.

«Ми ні в якому разі не хотіли підвести ваші очікування, тому працювали та працюємо цілодобово без свят і вихідних. Дуже сподіваємося на розуміння з Вашого боку. Наш call-центр працює в режимі non-stop, саме тому вам так важко до нас додзвонитися», – повідомили на сторінці «Книгарні «Є» у Facebook.

На сторінці «Лавка Бабуїн» повідомлення про технічні проблеми та затримку стоїть старе – за 31 грудня. Коментарі про свої замовлення люди пишуть саме там. Багато хто просить просто скасувати замовлення і повернути гроші.

Відповідей від компанії немає, хоча по сторінці видно, що її регулярно оновлюють. Одиниці вказують, що книги отримали – після двох-трьох тижнів очікування.

Вітаю! Замовлення 202225295 від 30 грудня. Написано, що відправлене в загальних, але в поточних замовленнях його немає взагалі. Якщо відправлене, де номер ТТН? Проясніть, будь ласка, ситуацію.

Добрий день. Підкажіть будь ласка, коли буде замовлення від 17.12? Спочатку менеджер набрав і повідомив, що відправка буде 26.12.

Пости робляться, а замовлення ні. Замовила книгу Штайнера ще 24 грудня, прийшла відповідь на мейл, що прийняте. Накладний платіж. Далі нічого. Дзвонила, писала два рази на мейл. До цього дня. Аж замовила вже книгу в іншому місці. Тут же нічого не відповіли: ні скільки чекати, ні коли відправлять. Заявлено на сайті, що працюють кожен день, але на дзвінки нема відповіді. Як таке рекомендувати, I don't even know. Ще такого не зустрічала.

Ну що ж, з новим роком і з новими розчарованими клієнтами. По замовленню 20.12.21102160622 на сайті й досі статус «готується до відправки», хоч воно відміняне ще 24.12, але кошти я й досі не отримала. Я розумію, що завал, гаряча пора, але й потрібна хоч якась повага до клієнта. Ви дійсно не відповідаєте, моє повідомлення й досі висить без відповіді, таке розчарування після 10 років. Сподіваюся на повернення коштів, зазначений термін минув.

До слова, найбільше українці витрачають «ковідну тисячу» на купівлю книг. За словами міністра Олександра Ткаченка, деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Все через те, що кількість візитів користувачів зросла втричі.

Нагадаємо, суд у США оштрафував український книжковий проєкт на $7,8 млн