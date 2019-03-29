Народний депутат вимагає провести перевірки через корупційні схеми у державному вуглепромі



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Нардеп Михайло Бондар вимагає провести перевірки законності закупівлі обладнання для державних вугільних підприємств

За словами народного депутата, ціни на обладнання були суттєво завищені

Народний депутат України, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Михайло Бондар звернувся до віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, міністра енергетики Ігоря Насалика, а також до Антимонопольного комітету, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури з вимогою провести перевірки законності закупівлі обладнання для державних вугільних підприємств у компанії «Сані Україна», пов’язаної з Віталієм Кропачевим. Про це йдеться у відповідному депутатському зверненні.

«Стало відомо про проведення державних закупівель за сумнівними схемами. Так, ЗМІ звертають увагу на тендери на закупівлю вугледобувного обладнання китайського виробництва, організовані державними вугледобувними шахтами, переможцем яких стало ТОВ «Сані Україна». Кінцевими бенефіціарними власниками товариства є Кропачов Віталій Валерійович, Ся Ху, Ху Лісін».

За словами народного депутата, ціни на обладнання були суттєво завищені. «В ході проведених в січні- березні 2019 року тендерів на закупівлю техніки для вугледобувної промисловості загальна очікувана сума закупівлі складала 1 272,3 млн. грн, що майже на 370 млн грн. більше вартості аналогічної техніки іншого виробника. Опубліковані в ЗМІ дані можуть свідчити про налагоджені процеси, які роками негативно впливають на економіку України», - пише він.

Отже, Михайло Бондар вимагає від відповідних посадових осіб та контролюючих органів розпочати перевірку даних щодо можливих порушень законодавства з боку ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс» та їх посадових осіб, розслідувати справу відповідно до чинного законодавства та не допустити перерахування коштів з державного бюджету за контрактами з ТОВ «Сані Україна» до моменту оголошення результатів перевірки (розслідування) зазначених обставин.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розкрили чергову корупційну схему у державній вугільній галузі: держава вимушена купувати китайське обладнання для дердавних шахт за завищеними цінами. Таку корупційну оборудку організував Віталій Кропачев та його китайскі партнери через компанію «Сані Україна»

За словами голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, державна вугільна галузь знаходиться на межі виживання та повністю розграбована через корупційні схеми Віталія Кропачева.