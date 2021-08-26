«Нашу рябу» зарубали. Мільярдер Косюк відмовився від відомого бренду

Продукція «Нашої ряби» продаватиметься під новим логотипом «Та сама курочка»

Юрій Косюк пояснив, що 20 років його компанія виробляла курятину, але цінність була не в логотипі

Голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк вирішив відмовитися від використання логотипу «Наша ряба» на продукції, яку виготовляє група компаній, замість цього використовуватимуть логотип «Та сама курочка». Про це Косюк написав у Facebook.

«Новина, якою я хочу поділитися, дуже вас здивує. Я вирішив наразі відмовитися від використання логотипу «Наша ряба» на нашій продукції», – заявив він і опублікував фото з курятиною у новому пакуванні «Та сама курочка».

Косюк пояснив, що 20 років його компанія виробляла курятину, але цінність була не в логотипі, а в якості продукту.

Він також додав, що 20 цифрових копій логотипу «Наша Ряба» виставлено у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Косюк продає свої яхти, щоб погасити борги (фото).

Нагадаємо, за оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу – МХП.

У 2020 року агроіндустріальний холдинг МХП посів другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі.