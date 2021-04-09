Мільярдер Косюк продає свої яхти, щоб погасити борги (фото)

Продаж яхт допоможе Косюку погасити борг перед власною компанією МХП

Аграрний магнат, власник МХП Юрій Косюк у кінці 2020 року виставив на продаж дві яхти – 85-метрову АСЕ (Туз) і допоміжну 67-метрову Garcon (Хлопчик). Запитувана ціна за яхти €119 млн і €24 млн відповідно. Garcon у січні 2021 року знайшла нового власника, імʼя якого не розголошується.

Про це пише Forbes.

Обидва судна побудовані в 2012 році. Зовнішній і внутрішній вигляд АСЕ створив лондонський дизайнер Ендрю Вінч, який робив яхти для премʼєр-міністра Катару, принца Брунея і російських мільярдерів Анатолія Сєдих і Андрія Скоча. Будували АСЕ на німецькій верфі з більш ніж сторічною історією Lurssen, що спеціалізується на створенні дорогих супер- і мегаяхт за індивідуальними проєктами. «Стандартний човен такого розміру на Lurssen коштує близько €75 млн, – каже засновник порталу Yacht Harbour Дмитро Семеніхін. – Підсумкова ціна залежить від вартості внутрішнього оздоблення, на яку закладають від €5000–6000 за метр». Орієнтовна вартість будівництва АСЕ – €100–110 млн.

Яхта Косюка – плавуча пʼятипалубна вілла з вертолітним майданчиком. Вона може прийняти на борт 10 гостей і 30 членів екіпажу. Тоннаж яхти – 2732 т, максимальна швидкість – 31 км/год. Дизайнери кажуть, що клієнт хотів побудувати яхту для сімейного відпочинку, але щоб на ній було весело проводити час і вона відображала його характер та інтереси.

Велика яхта Косюка завжди ходила в супроводі Garсon, побудованої на голландській верфі Damen Shipyards за €25–30 млн. На 67-метровому судні можна припаркувати вертоліт і зберігати «іграшки» – водні мотоцикли, надувні човни, мотоцикли, каяки та байдарки. Яхта розрахована на команду з девʼяти осіб, але кают вистачить для 21-ї: тут можуть залишатися члени команди, які відпрацювали зміну на основному судні. Завданням Garсon було першою знаходити найкращі бухти, причали, стоянки й добиратися до них раніше основного судна.

Garсon було продано швидше за основну яхту, тому що технічне судно не вимагає змін у дизайні, і новому власнику вигідніше купити яхту, ніж чекати, доки побудують нову, пояснює Семеніхін.

Яхта Garсon. Фото: yachtharbour.com

МХП не коментує продаж яхт. «Ми поважаємо особисте й сімейне життя Юрія Косюка і всіх співробітників, – відповіла спікер МХП Ірина Ванникова. – Нам невідомі подробиці приватного життя, і ми не отримували дозвіл на поширення подібної інформації в ЗМІ».

Видання пише, що продаж яхт допоможе Косюку погасити борг перед власною компанією. 2019 року рада директорів МХП видала компанії Косюка WTI Trading Limited, яка володіє 59,7% акцій МХП, кредитну лінію до $80 млн. Упродовж двох років Косюк брав різні суми в борг і частково погашав кредит, щоб не вийти за кредитний ліміт. За два роки він виплатив МХП $27,3 млн. Решту $67,4 млн засновник МХП має повернути до грудня 2021-го.

МХП не коментує цю тему, обмежуючись посиланням на те, що всі операції з повʼязаними особами в компанії здійснюють відповідно до затвердженої політики.

Нагадаємо, за оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу – МХП.