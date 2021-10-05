  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень у держбюджет, – економіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кушнірук прогнозує сумні перспективи для українського бюджету - Наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень у держбюджет, – економіст
    Кушнірук прогнозує сумні перспективи для українського бюджету

    Кушнірук вважає, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою проти них

    Реалізація скандального закону про олігархів призведе до зменшення надходжень у державний бюджет від великого бізнесу. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

    «Тих, кого оголосять олігархами, у них буде більше проблем, щоб залучати інвестиції чи кредити за кордоном. Відповідно кредити будуть ставати дорожчими, а значить зростуть витрати компаній, а це означає, що в бюджет надійде менше коштів від податку на прибуток від цих компаній, які належать особам, яких обізвуть олігархами», – пояснив Кушнірук в ефірі телеканалу «Україна24».

    Економіст наголосив, що закон в такому вигляді не має нічого спільного з боротьбою проти олігархів.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

    Теги: інвестиції бюджет Держбюджет олігархи закон деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень у держбюджет, – економіст