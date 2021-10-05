Наслідком закону про олігархів стане скорочення надходжень у держбюджет, – економіст

Кушнірук вважає, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою проти них

Реалізація скандального закону про олігархів призведе до зменшення надходжень у державний бюджет від великого бізнесу. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

«Тих, кого оголосять олігархами, у них буде більше проблем, щоб залучати інвестиції чи кредити за кордоном. Відповідно кредити будуть ставати дорожчими, а значить зростуть витрати компаній, а це означає, що в бюджет надійде менше коштів від податку на прибуток від цих компаній, які належать особам, яких обізвуть олігархами», – пояснив Кушнірук в ефірі телеканалу «Україна24».

Економіст наголосив, що закон в такому вигляді не має нічого спільного з боротьбою проти олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.