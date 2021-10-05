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    Події в Україні

    Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками

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    Секретар РНБО Олексій Данілов 5 жовтня провів брифінг - Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками
    Секретар РНБО Олексій Данілов 5 жовтня провів брифінг
    Фото: Соня Кошкіна

    Наразі портал ще перебуває в режимі тестової експлуатації

    Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. У ньому майже чотири тисячі записів з фізичними особами, а також майже дві тисячі – з юридичними. Наразі портал перебуває в режимі тестової експлуатації.

    Зокрема, на сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua буде розміщено перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції. На ньому реалізована функція пошуку фігуранта за ПІБ, а також вказується номер президентського указу та його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

    Відносно юридичних осіб вказані наступні дані – назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса тощо.

    До слова, напередодні у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

    2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

    Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

    Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.

    Теги: РНБО санкції олігархи Україна
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    Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками