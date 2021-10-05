Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками

Наразі портал ще перебуває в режимі тестової експлуатації

Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. У ньому майже чотири тисячі записів з фізичними особами, а також майже дві тисячі – з юридичними. Наразі портал перебуває в режимі тестової експлуатації.

Зокрема, на сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua буде розміщено перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції. На ньому реалізована функція пошуку фігуранта за ПІБ, а також вказується номер президентського указу та його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

Відносно юридичних осіб вказані наступні дані – назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса тощо.

До слова, напередодні у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.