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Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
Збільшення різниці між готівковим та офіційним курсом у січні є тимчасовим явищем
фото з відкритих джерел

Національний банк має достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку

Послаблення гривні та зростання курсу долара зумовлено сезонними чинниками. Водночас коливання самі по собі не є значними й не впливатимуть на валютний ринок. Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. У Національного банку достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку», – каже він.

За словами посадовця, Нацбанк зберігає повний контроль за ситуацією. Лепушинський зазначив, що стійкість гривні була підтверджена у грудні, коли попри значний попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, національна валюта ослабла відносно долара лише на 1%.

Водночас під контролем регулятора і ситуація на готівковому сегменті валютного ринку.

«Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно – до $57 млн у січні 2025 року проти $54 млн у грудні 2024 року», – додав посадовець.

Як наголосив Лепушинський, фінансова система має достатню валютну ліквідність, зокрема готівкову, щоб задовольняти попит клієнтів на іноземну валюту: обсяг готівкової валюти в касах банків станом на 10 січня становив близько $1 млрд, що відповідає показникам 2024 року.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши попередні прогнози. Основним чинником зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін.

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%.

Як відомо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

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Теги: Національний банк гроші гривня курс валют НБУ

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