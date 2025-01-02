Росія підвісила Україну на два гачки. Від одного ми позбулися

Україна відмовилася від транзиту російського газу

Історія Незалежності, крім всього іншого, – це історія двох гачків на які росіяни підвісили нас.

Ці гачки – російська мова для плебсу і газ, як базова корупційна історія, для еліт. Всі наші внутрішні конфлікти трималися тільки на цих двох речах.

1 січня 2025 року Україна відмовилася від транзиту російського газу. І це може стати початком великого геополітичного зсуву (зараз від цього виграли перш за все американці). В майбутньому, якщо вони куплять Північний потік і якщо дозволять транспортувати газ полякам по ямальському газогону, це буде не зовсім приємно для нас, мʼяко кажучи. Але це в майбутньому.

Але повернімося до сьогоднішнього дня і до питання до російської газової корупції еліт. Ця історія, звичайно, не зменшить корупцію в країні. Але це, де-факто, змінює, якщо хочете, геополітичну орієнтацію корупції. Еліти будуть красти. Але красти не російські, а західні гроші. А корупція, особливо клітна, має один вагомий елемент: ти змушений працювати з тими, в кого ти крадеш і змушений грати в ігри тих у кого ти крадеш.

І, між іншим, варто памʼятати, в політиці є одне важливе правило: в певні моменти вигідно, щоб у тебе крали. Бо потім, ти будеш тримати на гачку тих хто в тебе краде. Але це окрема тема. Справа в тому, що в усі часи історії людства, боротьба з корупцією, особливо, якщо це не домовленість внутрішніх еліт, це боротьба за перерозподіл майна і влади. І зовсім не боротьба з корупцією.