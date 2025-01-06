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Видатки держбюджету України в грудні встановили рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Видатки держбюджету України в грудні встановили рекорд
Доходи держбюджету в грудні становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді
фото з відкритих джерел

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні минулого року зросли на 28,5%

У грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету 2023 року. За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% – до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% – до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.

У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн
У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн
фото: mof.gov.ua/Мінфін

Нагадаємо, залишки на єдиному казначейському рахунку України склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн, що є рекордними показниками.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд.

До слова, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року. Це на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року.

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Теги: гроші Держбюджет Мінфін економіка бюджет

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