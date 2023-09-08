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Правоохоронці наклали арешт на активи Коломойського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці наклали арешт на активи Коломойського
фото з відкритих джерел

Арешт накладено на частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському ініціювали арешт його активів. Про це йдеться в Telegam-каналі НАБУ.

«Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Нагадаємо, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

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Теги: Ігор Коломойський НАБУ Приватбанк

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