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Коломойський отримав ще одну підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коломойський отримав ще одну підозру
фото з відкритих джерел

За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами ПриватБанку

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ Приватбанк, організатор групи;
  • колишній голова правління ПАТ КБ Приватбанк; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником
  • компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ Приватбанк; 
  • заступник голови правління ПАТ КБ Приватбанк – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ Приватбанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ Приватбанк. 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

«Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду», – зазначають в НАБУ.

Нагадаємо, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

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Теги: Ігор Коломойський Приватбанк НАБУ

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