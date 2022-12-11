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В Україні запрацював банкоматний роумінг: як ним скористатися

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні запрацював банкоматний роумінг: як ним скористатися
Тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані
фото ілюстративне

Усі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів

Найбільші українські банки запровадили так званий «банкоматний національний роумінг», що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку», – повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі «Українського радіо».

За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тис. «Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки», – додав він.

Нагадаємо, наприкінці листопада «Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки.

Відзначимо, у разі блекауту по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків.

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Теги: Національний банк гроші банк

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