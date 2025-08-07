Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви

Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%

Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%, досягнувши позначки у $43 030,8 млн. Скорочення сталося через значні валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати, які були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Динаміка резервів у липні була зумовлена кількома основними чинниками:

Операції на валютному ринку: Національний банк продав на міжбанківському ринку $3 457,3 млн, тоді як викупив лише $0,3 млн. Це було зроблено для підтримання стабільності гривні та збереження стійкості валютного ринку.

Державний борг: Україна здійснила значні виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті на загальну суму $793,0 млн. Ще $2,6 млн було сплачено Міжнародному валютному фонду.

Надходження від партнерів: Надходження на користь уряду склали $2 122,1 млн. Найбільшими джерелами фінансування стали Євросоюз ($1 171,0 млн), МВФ ($513,2 млн) та розміщення валютних ОВДП ($414,0 млн).

Незважаючи на скорочення, у Нацбанку запевняють, що поточного обсягу міжнародних резервів достатньо для фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, ослаблення курсу гривні щодо євро, що спостерігалося в останні місяці, поступово позначатиметься на цінах упродовж наступних двох-трьох кварталів. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає «Главком».

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

«Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі», – зауважив Пишний.

Очільник Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.