Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви
Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%
фото: bank.gov.ua/НБУ

Міжнародні резерви України скоротилися до $43 млрд

Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%, досягнувши позначки у $43 030,8 млн. Скорочення сталося через значні валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати, які були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Динаміка резервів у липні була зумовлена кількома основними чинниками:

  • Операції на валютному ринку: Національний банк продав на міжбанківському ринку $3 457,3 млн, тоді як викупив лише $0,3 млн. Це було зроблено для підтримання стабільності гривні та збереження стійкості валютного ринку.
  • Державний борг: Україна здійснила значні виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті на загальну суму $793,0 млн. Ще $2,6 млн було сплачено Міжнародному валютному фонду.
  • Надходження від партнерів: Надходження на користь уряду склали $2 122,1 млн. Найбільшими джерелами фінансування стали Євросоюз ($1 171,0 млн), МВФ ($513,2 млн) та розміщення валютних ОВДП ($414,0 млн).

Незважаючи на скорочення, у Нацбанку запевняють, що поточного обсягу міжнародних резервів достатньо для фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, ослаблення курсу гривні щодо євро, що спостерігалося в останні місяці, поступово позначатиметься на цінах упродовж наступних двох-трьох кварталів. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає «Главком».

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

«Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі», – зауважив Пишний.

Очільник Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.

Читайте також:

Теги: Нацбанк Держрезерв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Нацбанку наголосив, що гривня до долара залишається стійкою
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
Сьогодні, 10:40
НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту
Нацбанк пом'якшує валютні обмеження: що зміниться
Вчора, 13:03
Активна інтеграція українського продовольчого ринку до європейського має як переваги, так і виклики
Що в Україні дорожче, ніж в Європі: аналіз Нацбанку
1 серпня, 21:02
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229
Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня
29 липня, 21:29
Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні
Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку
24 липня, 15:42
Фінансові установи втратили ліцензії через порушення вимог
Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов
22 липня, 21:00

Економіка

Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви
Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
Українські газові сховища заповнені на третину
Українські газові сховища заповнені на третину
З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters
З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters
«Метінвест» поставив 1 тис. тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів «Укрзалізниці»
«Метінвест» поставив 1 тис. тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів «Укрзалізниці»
Україні треба активізувати перемовини щодо СВАМ, адже наша ситуація безпрецедентна – експерт
Україні треба активізувати перемовини щодо СВАМ, адже наша ситуація безпрецедентна – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
8509
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
6693
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
4306
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
3991
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua