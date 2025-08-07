Головна Гроші Економіка
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Голова Нацбанку повідомив, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
Очільник Нацбанку наголосив, що гривня до долара залишається стійкою
За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн

Ослаблення курсу гривні щодо євро, що спостерігалося в останні місяці, поступово позначатиметься на цінах упродовж наступних двох-трьох кварталів. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає «Главком».

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

«Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі», – зауважив Пишний.

Очільник Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою: «Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю».

До слова, Національний банк України в своєму липневому інфляційному звіті повідомив, що ціни на продовольчі товари в країні наблизилися до європейського рівня, а на деякі позиції навіть перевищили його. Така динаміка, зазначає НБУ, є результатом впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а також створює нові виклики для економіки країни.

Як повідомлялося, у 2025 році суттєво здорожчала свинина, тому торгівля цим продуктом уповільнилась. За даними фахівців, у січні-серпні 2024 році ціна на свинину в супермаркетах трималася нижче 200 грн/кг, а цьогоріч – не нижче 250 грн/кг. Середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

