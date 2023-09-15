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У 2024 році запрацює новий механізм індексації пенсій: Шмигаль повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У 2024 році запрацює новий механізм індексації пенсій: Шмигаль повідомив деталі
фото: glavcom.ua

Новий механізм дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тис. грн

У 2024 році індексація пенсій відбудеться за новим принципом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію», – заявив Шмигаль, презентуючи новації, передбачені у проєкті держбюджету на 2024.

Він не уточнив подробиць нового механізму індексації пенсій, але пообіцяв, що це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тис. гривень.

Як повідомлялося, із 1 березня 2023 року відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів. Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.

Як повідомлялося, наступне підвищення пенсій заплановано на березень 2024 року, коли буде проведено масштабну індексацію, але вона може бути під питанням через війну.

Нагадаємо, що цього року пенсіонерам під час індексації додали від 100 до 1500 грн.

Теги: пенсійна система міністр Денис Шмигаль гроші пенсія

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