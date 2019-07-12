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    Економіка та фінанси

    Найбільший штраф за кражідку газу в Запорізькій області склав 700 тис. грн

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    Найбільший штраф за кражідку газу в Запорізькій області склав 700 тис. грн

    За рік кількість крадіжок побутовими споживачами зменшилась на 12%

    Фахівці АТ «Запоріжгаз» у 2019 році зафіксували більше 157 випадків несанкціонованого споживання природного газу. Збиток склав  9,8 млн грн, найбільший штраф в поточному році році - 772,45 тис. грн.

    Серед виявлених порушень: 18 випадків самовільного підключення до газопроводів, 139 випадків - втручання в лічильник. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість крадіжок побутовими споживачами зменшилась на 12%.

    Якщо споживач самовільно відновлює газопостачання навіть після погашення заборгованості, компанія Запоріжгаз змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка), а також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.

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    «Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати, нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт», - зазначила директор технічний АТ «Запоріжгаз» Тетяна Бузовська.

    У грудні 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться оплатити збитки за несанкціоноване використання газу. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день на комісію, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.

    Якщо Вам відомо про факти крадіжок газу в Запорізькій області, компанія просить повідомляти телефоном: (061) 239 94 15. Конфіденційність гарантується.

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