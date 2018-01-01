  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Наймасштабніші мобільні оператори України завершили реєстрацію на тендер 4G-ліцензій

    Переможців тендеру оголосять шостого березня
    «ВФ Україна», Lifecell і «Київстар» завершили свою реєстрацію на участь у тендері на отримання ліцензій на 4G в діапазоні 1800 МГц. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). На засіданні Тендерної комісії були розглянуті документи, які підтверджують,
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка

    Переможців тендеру оголосять шостого березня

    «ВФ Україна», Lifecell і «Київстар» завершили свою реєстрацію на участь у тендері на отримання ліцензій на 4G в діапазоні 1800 МГц.

    Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

    На засіданні Тендерної комісії були розглянуті документи, які підтверджують, що всі претенденти на участь сплатили тендерні гарантії у встановлений термін.

    Читайте також

    Після перевірки представники комісії прийняли рішення про допуск всіх претендентів до тендерів по кожному з шести лотів. Всього до  списку компаній увійшли три оператори мобільного зв'язку - Lifecell, «Київстар» і «ВФ Україна». Пізніше представники Lifecell відмовилися від участі в тендері по одному з лотів.

    2 березня цього року відбудеться наступне засідання, під час якого будуть розкриті конверти учасників по кожному лоту та оголошені зазначені в них цінові пропозиції. Торги «з голосу» та визначення переможців тендеру по кожному з шести лотів призначено на шосте березня.

    Читайте також
    мобільні оператори інтернет тендер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ