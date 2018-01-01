Наймасштабніші мобільні оператори України завершили реєстрацію на тендер 4G-ліцензій

Переможців тендеру оголосять шостого березня

«ВФ Україна», Lifecell і «Київстар» завершили свою реєстрацію на участь у тендері на отримання ліцензій на 4G в діапазоні 1800 МГц. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). На засіданні Тендерної комісії були розглянуті документи, які підтверджують,



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Переможців тендеру оголосять шостого березня

«ВФ Україна», Lifecell і «Київстар» завершили свою реєстрацію на участь у тендері на отримання ліцензій на 4G в діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

На засіданні Тендерної комісії були розглянуті документи, які підтверджують, що всі претенденти на участь сплатили тендерні гарантії у встановлений термін.

Після перевірки представники комісії прийняли рішення про допуск всіх претендентів до тендерів по кожному з шести лотів. Всього до списку компаній увійшли три оператори мобільного зв'язку - Lifecell, «Київстар» і «ВФ Україна». Пізніше представники Lifecell відмовилися від участі в тендері по одному з лотів.

2 березня цього року відбудеться наступне засідання, під час якого будуть розкриті конверти учасників по кожному лоту та оголошені зазначені в них цінові пропозиції. Торги «з голосу» та визначення переможців тендеру по кожному з шести лотів призначено на шосте березня.