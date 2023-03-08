Зеленський та керівники Офісу президента ще не подали декларації – НАЗК

Декларації за 2021 рік добровільно подали лише два керівники Офісу президента

За 2021 рік 28 парламентарів подали декларації. Серед керівників Офісу президента лише двоє – Андрій Сибіга і Ростислав Шурма. Президент України Володимир Зеленський та інші десять керівників Офісу президента ще не подали декларації. Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

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Новіков наголосив, що вони повинні подати декларації до 1 квітня. «Проте зараз це ж добровільна справа. Сьогодні навіть за 2022-й декларації вже подало 7% від всіх декларантів, а за 2021 – понад 50%. Тобто, для значної частини громадян стало звичкою – демонструвати свою доброчесність», – сказав Новіков.

Нагадаємо, серед керівників Офісу президента Андрій Єрмак, Юлія Соколовська, Андрій Смирнов, Ігор Жовква, Роман Машовець, Олег Татаров, Ігор Брусило, Олексій Дніпров, Марія Вітушок, Сергій Никифоров.

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Зазначимо, НАЗК на запит «Главкома» відмовилося надати інформацію про зміни в майновому стані публічних осіб країни, які відбулися протягом 2022 року. Зокрема, «Главком» цікавився: які дані вносили на сайт НАЗК президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Єрмак, заступники глави Офісу президента.

Керівниця управління документообігу та контролю НАЗК Людмила Германчук повідомила, що на початку повномасштабної війни Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Також посадовець антикорупційного органу зауважила, що законотворці надали можливість фізичним та юридичним особам подавати бухгалтерські та аудиторські звіти після скасування воєнного стану. Аналогічне відтермінування з подачею річних електронних декларацій поширюється на державних службовців та депутатів місцевих рад.

Разом з тим, на сайті глави держави розміщено електронну петицію щодо відновлення декларування статків посадовців та депутатів. Вона зібрала понад 27 тис. підписів. Президент відреагував на цю петицію і зазначив: на розгляді Верховної Ради є законопроєкт №8071, який відновлює обов’язкове подання електронних декларацій. Цей проєкт закону включено до порядку денного дев’ятої сесії парламенту.

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Згадавши про одного із заступників глави Офісу президента Андрія Смирнова, який стверджує, що він жодним чином не причетний до швидкого збагачення брата, керівник НАЗК заявив, що до завершення перевірки не може коментувати цю ситуацію, адже це може зашкодити результатам перевірки.