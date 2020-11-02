У столиці досі без тепла близько 30% будинків

Правління та обслуговуючі організації будинків не подали заявки на підключення до тепла

Станом на 2 листопада у Києві в 66% будинків ОСББ, ЖБК відомчих та інших здійснюється постачання тепла. Решта досі не подала відповідних заявок комунальному підприємству «Київтеплоенерго» на підключення житлових будівель до теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

При цьому «Київтеплоенерго» у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери. Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% лікувальних закладів (319), 99,3% (444) шкіл.

Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста.

Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж.

Нагадаємо, що система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Це комплекс із трьох потужних тепло- та теплоелектроцентралей, майже 200 котельних та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

Детальна інформація про причини відсутності та терміни відновлення послуг із опалення та гарячого водопостачання – у Центральній диспетчерській із питань ЖКГ за номером 15-57 (зі стаціонарного телефону), (044) 500-1557 (з мобільного) або на сайті: https://1557.kyiv.ua/login/.

Також клієнти «Київтеплоенерго» можуть безкоштовно підключити послугу SMS-оповіщень про проведення аварійних або планових робіт на тепломережах. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію 15-51 чи 15-57. Або залишити заявку на сайтах контактних служб: https://1551.gov.ua/ (створити звернення) та https://1557.kyiv.ua/login/.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві стартував у Києві 16 жовтня.