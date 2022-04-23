Названо пункти пропуску, де можна буде розмитнити авто за нульовою ставкою

Через масове ввезення дешевих машин на в’їзді в Україну утворилися черги

Обмеження на оформлення легковиків почнуть діяти в ніч на понеділок

Розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску, адже через черги на кордоні не можуть проїхати гуманітарні вантажі.

Аби надати можливість безперешкодно доставляти до країни гуманітарні вантажі, розмитнення автомобілів, що ввозяться для власних потреб із країн Євросоюзу, буде відбуватися лише на шести пунктах пропуску. З відповідною заявою виступив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він нагадав, що вже понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги через різке зростання імпорту легкових автомобілів. В умовах війни уряд скасував мито для ввезених авто, що було спрямовано на спрощення роботи волонтерів.

«Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами», – розповідає Найєм.

Водночас, додав він, законодавство ЄС не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Відтак українська сторона обмежить пункти пропуску, де можна буде оформити автівку, ввезену для особистих потреб, виключно до наступних:

На польському кордоні: «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;

На словацькому кордоні: «М. Березний»;

На угорському кордоні: «Давінкове», «Косіно».

Обмеження почнуть діяти з 00:00 25 квітня.

Заступник міністра натякає, що деякі українці зловживають створеними для Збройних Сил та волонтерів пільгами. Наприклад, за 8 днів після скасування митних платежів було ввезено 14,3 тисяччі легкових авто. З них нібито «на потреби ЗСУ» було ввезено десятки люксових авто: BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року «і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн».

Водночас йдеться не лише про автомобілі – під видом гуманітарної допомоги було ввезено різних тканин на 360 млн грн та мобільних телефонів на майже 200 млн грн.

За словами Найєма, Міністерство фінансів та Митна служба мають запропонувати Кабінету міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів.

Раніше повідомлялось, що нардеп Володимир В'ятрович закликав українців пропускати гуманітарну допомогу для військових, яка подекуди стоїть на кордоні добу.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.