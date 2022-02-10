Українці готуються до війни? Стару євробляху перетворили на «танк» (відео, фото)

Харків’яни перетворили позашляховик Mitsubishi Pajero Sport на всюдихід на гусеницях

Ентузіасти з Харкова поставили японський позашляховик Mitsubishi Pajero Sport на гусеничний хід. Тепер автомобіль здатен легко пересуватись бездоріжжям, наче справжній танк.

Машину виставили на продаж. За нерозмитнений Mitsubishi Pajero Sport 2003 року випуску продавець простить $15 тис. Багато це чи мало, сказати важко, адже подібних пропозицій на ринку немає, тож порівняти ні з чим.

Треба відзначити, що з продажем такого автомобіля виникне чимало проблем. По-перше, тому що за розмитнення, скоріш за все, доведеться заплатити великі гроші. Скільки коштує розмитнити «євробляху» після закінчення дії пільгових ставок, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

По-друге, таку техніку вже не вдасться поставити на облік в МВС. Після кардинальної переробки ходової частини, на автомобілі не можна виїжджати на дороги загального користування.