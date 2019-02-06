Названо топ-5 продуктів, які у січні найбільше подорожчали та подешевшали



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Рейтинг враховує ціни інтернет-магазинів мережевих супермаркетів

З початку року в Україні суттєво зросла вартість пшеничного хлібу

З початку січня 2019 року ціни на пшеничний хліб в Україні підвищилися на 27%, а на моркву - знизилися на 13%.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на дані онлайн-сервісу «Інфляційний барометр» Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

ТОП-5 продуктів, які подорожчали найбільше в період з 1 січня по 5 лютого:

пшеничний хліб - 34,43 грн/кг (+27,33% або 7,39 грн);

яловичина - 149,97 грн/кг (+17,51% або 22,35 грн);

цибуля - 20,75 грн/кг (+12,22% або 2,26 грн);

ковбаси - 183,82 грн/кг (+6,4% або 11,05 грн);

цукор - 16,1 грн/кг (+5,16% або 0,79 грн).

ТОП-5 продуктів, вартість яких знизилася найбільше:

морква - 10,52 грн/кг (-13,27% або 1,61 грн);

яйця - 29,89 грн/десяток (-7,6% або 2,46 грн);

капуста - 24,28 грн/кг (-6,94% або 1,81 грн);

буряк - 13,4 грн/кг (-3,6% або 0,5 грн);

гречана крупа - 20,78 грн/кг (-2,99% або 0,64 грн).

Сервіс враховує ціни інтернет-магазинів мережевих супермаркетів. На сайті зазначається, що їх не варто порівнювати з даними Державної служби статистики.

Нагадаємо, купівельна спроможність пенсіонерів за минулий 2018 рік знизилася.