Названо ТОП-7 українських експортерів птиці. Скільки заробили за 2020 рік

Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни ЄС

За 2020 рік українські птахівники заробили для країни $560,6 млн, експортувавши загалом на зовнішні ринки 435,2 тис. тонн продукції. Про це повідомляє AgroPolit.com.

Рейтинг компаній – найбільших експортерів продукції птахівництва 2020 року:

МХП ТОВ «ПК «Дніпровський» ТОВ «Агро-Овен» ТОВ «АПГ «Пан Курчак» ТОВ «Західний торгівельний ресурс» (УЛАР) ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» ТОВ «Агро-Рось»

Як відомо, Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни Європейського союзу. Зокрема, за підсумками 2020 року країна експортувала в ЄС 108,7 тисячі тонн курятини.

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