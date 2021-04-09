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    Названо ТОП-7 українських експортерів птиці. Скільки заробили за 2020 рік

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    Україна експортувала понад 435 тис. тонн продукції птахівництва - Названо ТОП-7 українських експортерів птиці. Скільки заробили за 2020 рік
    Україна експортувала понад 435 тис. тонн продукції птахівництва
    Фото з відкритих джерел

    Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни ЄС

    За 2020 рік українські птахівники заробили для країни $560,6 млн, експортувавши загалом на зовнішні ринки 435,2 тис. тонн продукції. Про це повідомляє AgroPolit.com.

    Рейтинг компаній – найбільших експортерів продукції птахівництва 2020 року:

    1. МХП
    2. ТОВ «ПК «Дніпровський»
    3. ТОВ «Агро-Овен»
    4. ТОВ «АПГ «Пан Курчак»
    5. ТОВ «Західний торгівельний ресурс» (УЛАР)
    6. ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»
    7. ТОВ «Агро-Рось»

    Як відомо, Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни Європейського союзу. Зокрема, за підсумками 2020 року країна експортувала в ЄС 108,7 тисячі тонн курятини.

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    Теги: ЄС експорт Україна птахи
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