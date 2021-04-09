Названо ТОП-7 українських експортерів птиці. Скільки заробили за 2020 рік
Україна експортувала понад 435 тис. тонн продукції птахівництва
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Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни ЄС
За 2020 рік українські птахівники заробили для країни $560,6 млн, експортувавши загалом на зовнішні ринки 435,2 тис. тонн продукції. Про це повідомляє AgroPolit.com.
Рейтинг компаній – найбільших експортерів продукції птахівництва 2020 року:
- МХП
- ТОВ «ПК «Дніпровський»
- ТОВ «Агро-Овен»
- ТОВ «АПГ «Пан Курчак»
- ТОВ «Західний торгівельний ресурс» (УЛАР)
- ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»
- ТОВ «Агро-Рось»
Як відомо, Україна стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в країни Європейського союзу. Зокрема, за підсумками 2020 року країна експортувала в ЄС 108,7 тисячі тонн курятини.
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