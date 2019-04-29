НБУ оштрафував п'ять банків на 9,8 млн грн.



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Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів

Нацбанк у квітні 2019 року оштрафував 5 банків на загальну суму 9,8 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Банк Восток отримав штраф у розмірі 300 000 грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів. Також він отримав письмове застереження за порушення порядку подання банком на запит Національного банку інформації, матеріалів та документів.

Альпарі Банк був оштрафований на 2 млн грн через здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні 2 фінансовими установами у період з 2 лютого 2018 до 25 травня 2018 фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 400 млн грн до двох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації.

МТБ Банк отримав штраф у розмірі 4,35 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Банк провів за період з 21 лютого 2018 до 13 квітня 2018 7 юридичними особами фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку, які у подальшому засобами інкасації іншого банку доставлялися готівкою до підрозділів зазначених клієнтів.

РВС Банк як захід впливу штраф у розмірі 3 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку.

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» отримав штраф у розмірі 200 000 гривень за нездійснення з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу клірингових фінансових операцій клієнтів.