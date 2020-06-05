НБУ шостий день поспіль знижує офіційний курс долара



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Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на рівні: 26,6953 гривень за 1 долар (-0,0591 грн)

Долар опустився нижче позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 26,6953 гривень за 1 долар (-0,0591 грн).

При цьому курс долара на 4 червня становив 26,7544 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, курс долара на 3 червня становив 26,7955 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується вже шостий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.