Нацбанк спростив валютний нагляд за деякими експортно-імпортними операціями



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Нагляд Нацбанку не буде поширюватися на імпорт товарів та послуг за державним оборонним замовленням

Національний банк України спростив валютний нагляд за граничними строками розрахунків за деякими експортно-імпортними операціями.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Відтепер нагляд Нацбанку не буде поширюватися на імпорт товарів та послуг за державним оборонним замовленням, імпорт лікарських засобів, імпорт товарів авіакосмічної галузі, а також експорт послуг та прав інтелектуальної власності.

За такі операції можна розраховуватися більше ніж 1 рік. За всіма іншими зовнішньоекономічними операціями Нацбанк вимагатиме, щоб розрахунок здійснювався протягом 365 днів.

Напередодні Нацбанк дозволив іноземним компаніям виплачувати по 12 мільйонів євро дивідендів на місяць. Раніше обмеження складало 7 мільйонів євро.