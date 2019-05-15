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    Економіка та фінанси

    Нацбанк спростив валютний нагляд за деякими експортно-імпортними операціями

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    Нацбанк спростив валютний нагляд за деякими експортно-імпортними операціями

    Нагляд Нацбанку не буде поширюватися на імпорт товарів та послуг за державним оборонним замовленням

    Національний банк України спростив валютний нагляд за граничними строками розрахунків за деякими експортно-імпортними операціями.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

    Відтепер нагляд Нацбанку не буде поширюватися на імпорт товарів та послуг за державним оборонним замовленням, імпорт лікарських засобів, імпорт товарів авіакосмічної галузі, а також експорт послуг та прав інтелектуальної власності.

    За такі операції можна розраховуватися більше ніж 1 рік. За всіма іншими зовнішньоекономічними операціями Нацбанк вимагатиме, щоб розрахунок здійснювався протягом 365 днів.

    Напередодні Нацбанк дозволив іноземним компаніям виплачувати по 12 мільйонів євро дивідендів на місяць. Раніше обмеження складало 7 мільйонів євро.

    Національний банк експорт імпорт
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