У Харкові створюють ще одну футбольну команду, яка претендує на правонаступництво «Металіста»



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«Метал» за победой, стадион ревет...», - назва «Метал» використовувалася в більшості фанатських зарядів автентичного «Металіста» Фото - Спортивний Харків

Наразі клубові дали назву «Метал»

У Харкові створено футбольний клуб під назвою «Метал». Клуб уже найближчим часом має намір отримати ліцензію і в наступному сезоні заявитися в другу лігу.

Тренувати команду буде екс-гравець «Металіста» і «Шахтаря» Олександр Кучер. Активно формується дитячо-юнацька школа, залучаються тренери, йде підбір потенційних новачків клубу.

Плани у клубу амбітні: за пару років пробитися в Прем'єр-лігу. Колишнє керівництво «Металіста» за цей час спробує отримати право власності на бренд легендарного харківського клубу і повернути клубу історичну назву «Металіст».

Кінцевим бенефіціаром новоствореного клубу є колишній спортивний директор «Металіста» Євген Красніков, який працював у «Металісті» в той час, коли його власником був Олександр Ярославський.

За інформацією «Спортивного Харкова», організація ФК «Метал» була створена близько дев’яти місяців тому, питання про заявку команди в змагання серед професіоналів поки не вирішене.

Нагадаємо, що створений у 1925 році «Металіст» припинив існування в 2015 році, після того, як клуб перестав фінансувати після втечі в Росію його тодішній власник Сергій Курченко. Пізніше зусиллями колишнього віце-президента Федерації футболу України і замглави Харківської ОДА Сергія Стороженка була створена команда «Металіст-1925», яка розпочала свій шлях із другої ліги, вийшла в першу і зараз є у ній поточним лідером. Втім, частина активних уболівальників «Металіста» не сприймають цей колектив як наступника автентичного клубу.