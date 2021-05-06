Нелегітимний склад НКРЕКП наніс збитки державним енергокомпаніям у 50 млрд грн – нардеп

Олексій Кучеренко радить уряду бути послідовним і розігнати нелегітимний склад НКРЕКП

Кабінет міністрів України повинен негайно відправити у відставку діючий нелегітимний склад НКРЕКП через 50 млрд грн збитків, які отримали державні енергетичні компанії в 2020 році. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Якщо Коболєва з «Нафтогазу» вигнали за збитки 19 млрд грн, то треба бути послідовним і розігнати весь нелегітимний склад НКРЕКП, через який всі державні енергетичні компанії опинилися в мінусі на понад 50 млрд грн», – заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Кучеренко зазначив, що на тлі мільярдних збитків всіх державних енергокомпаній приватна енергокомпанія «Київелектромонтаж», акціонером якої є сам голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, в 2020 році змінила збиток чистим прибутком.

«Жарт, якби не було все так печально. Один з небагатьох, хто поправив фінансовий стан за час нелегітимного НКРЕКП, – столична компанія «Київелектромонтаж», де одним з акціонерів є голова НКРЕКП пан Тарасюк. Це якщо не брати до уваги самих членів і членкинь із зарплатами по 2 млн грн. Всі решта впали в таку прірву, з якої ще кілька років доведеться викарабкуватися», – зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, після призначення Валерія Тарасюка головою НКРЕКП восени 2019 року його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією. Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.

Навесні 2021 року родина Тарасюка переоформила чистину сімейного бізнесу на сейшельский офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд».