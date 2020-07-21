Немає жодних підстав введення мита на дизельные паливо, - експерт



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Запровадження мита чи квотування призведе до здорожчання дизпалива для кінцевого споживача

Підстави для запровадження мита на імпортне дизпаливо відсутні. Про це заявив директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, коментуючи звернення «Укртатнафти» до в.о. міністра енергетики щодо введення спецмита на дизпаливо.

«Немає жодних підстав для цього, ніякого обґрунтування компанія не надала для того, щоб це було здійснено. Крім того, ніхто не буде запроваджувати все це заднім числом», - сказав Рябцев.

За його словами, «Укртатнафта» реалізує власну політику і намагається відвоювати ринок нафтопродуктів, на якому її потіснили російські постачальники дизпалива.

«Російське дизельне паливо шкодить українській «Укртатнафті», оскільки воно є дешевшим за ту продукцію, яку випускає «Укртатнафта», і це не дозволяє «Укртатнафті» заробляти. Тобто, фактично російське дизельне паливо витіснило з ринку аналогічну продукцію «Укртатнафти». Тому цілком зрозуміло, що керівництво цього підприємства хоче відвоювати ринок в будь-який спосіб. Зрозуміло, що їм нецікава думка споживача. Їм потрібно отримати якомога більший прибуток», - пояснив Рябцев.

Він також наголосив, що запровадження мита чи квотування призведе до здорожчання дизпалива для кінцевого споживача.

Нагадаємо, раніше ПАТ «Укртатнафта», АТ «Укртатнафта» і АТ «Укргазвидобування» зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит в розмірі 8,46%.

Однак Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито, відповідне рішення комісії було опубліковано 25 червня у виданні «Урядовий кур'єр».