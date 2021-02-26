Регулятор оштрафував «Лубнигаз» через тарифні протести громадян

На Полтавщині активно протестували через високі ціни на блакитне паливо

На АТ «Лубнигаз» наклали штраф у розмірі 102 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ввела штрафні санкції на «Лубнигаз», повідомили в пресслужбі регулятора.

Причиною стали чисельні звернення громадян міста Лубни у зв'язку із припиненням розподілу природного газу АТ «Лубнигаз» та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності.

«За результатами перевірки НКРЕКП на АТ «Лубнигаз» було накладено штраф у розмірі 102 тис. грн за недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов»,– ідеться в повідомленні.

Підприємство повинне до 25 березня надати до НКРЕКП письмові пояснення та документи про відповідність системи газопостачання побутових споживачів проєктній та виконавчо-технічній документації.

Нагадаємо, з початку року в Україні, а особливо на Полтавщині, активно протестували через високі ціни на блакитне паливо. Зокрема у січні клієнти «Лубнигазу» отримали за опалення будинку понад 6 тис грн.

Остання акція протесту в Лубнах відбулася 25 лютого. Мешканці міста перекривали трасу Київ-Харків. Їхні вимоги: зниження тарифів та повернення у власність громади газорозподільчих мереж середнього та низького тиску, які наразі в користуванні ПАТ «Лубнигаз».

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу.

Одинадцять газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.