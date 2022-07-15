У справі «Приватбанку» оголосили нові підозри в розтраті

За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти та виявили додаткову розтрату понад 85 млн

НАБУ і САП повідомили ексголову «ПриватБанку» у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 85,2 млн грн

Правоохоронці виявили чергове розкрадання коштів «Приватбанку» напередодні його націоналізації на суму 85,2 млн грн, нові підозри в розтраті оголошені колишньому голові «Приватбанку», його першому заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, ексголова правління «Приватбанку», його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання «Приватбанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «ПриватБанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.

Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України). Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів «Приватбанку», а саме:

ексголову правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

експершого заступника голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишню керівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадуємо, в роботі детективів і прокурорів перебуває ще один епізод, пов’язаний з розкраданням коштів «Приватбанку». У грудні 2016 року, напередодні його націоналізації, ексголова правління «Приватбанку» розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ). Для прикриття фактичної розтрати коштів «Приватбанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в трьох епізодах справи «Приватбанку» притягнуто шістьох осіб: колишній голова правління «Приватбанку», два його заступники та три керівники департаментів. Ексочільник «Приватбанку» є підозрюваним у всіх епізодах, пов’язаних з розтратою коштів.

Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Нагадаємо, у червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той був поза межами України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання та доставлення до місця кримінального провадження». До того Дубілета оголосили у міжнародний розшук.

Але адвокат Дубілета повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування. Дубілет повідомив, що з 2017 року проживає на території держави Ізраїль, зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад $5,5 млрд. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.