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    Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»

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    Останню трубу газопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; було зварено на початку вересня - Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»
    Останню трубу газопроводу «Північний потік – 2» було зварено на початку вересня
    Фото: sputnik.md

    Екоактивісти вважають, що запуск газопроводу суперечить політиці Німеччини зі скорочення використяння викопного палива

    Некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію і переглянути видані раніше дозволи. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

    У DUH наголошують, що викиди вуглецю, спричинені експлуатацією «Північного потоку – 2», будуть офіційно оплачуватися з бюджету Німеччини. Екологи планують віднайти законні методи запобігти запуску найбільшого в Європі проєкту, пов'язаного з викопним паливом.

    «Північний потік – 2» не можна запускати без аналізу його подальшого впливу на клімат. Експлуатація газопроводу призведе до гігантських викидів парникових газів, що суперечить кліматичних цілям Німеччини в рамках Паризької угоди з клімату», – вважають представники організації.

    Зазначимо, що це не перша спроба екологів DUH перешкодити реалізації проєкту. Так, у червні активісти наполягали на тимчасовій зупинці прокладання трубопроводу для оцінки його впливу на навколишнє середовище.

    Раніше повідомлялося, що «Північний потік – 2» не запрацює з жовтня, як планувалося раніше.

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    Теги: Росія екологія газ Німеччина клімат активісти Північний потік-2
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    Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»