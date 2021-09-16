Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»

Останню трубу газопроводу «Північний потік – 2» було зварено на початку вересня

Екоактивісти вважають, що запуск газопроводу суперечить політиці Німеччини зі скорочення використяння викопного палива

Некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію і переглянути видані раніше дозволи. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У DUH наголошують, що викиди вуглецю, спричинені експлуатацією «Північного потоку – 2», будуть офіційно оплачуватися з бюджету Німеччини. Екологи планують віднайти законні методи запобігти запуску найбільшого в Європі проєкту, пов'язаного з викопним паливом.

«Північний потік – 2» не можна запускати без аналізу його подальшого впливу на клімат. Експлуатація газопроводу призведе до гігантських викидів парникових газів, що суперечить кліматичних цілям Німеччини в рамках Паризької угоди з клімату», – вважають представники організації.

Зазначимо, що це не перша спроба екологів DUH перешкодити реалізації проєкту. Так, у червні активісти наполягали на тимчасовій зупинці прокладання трубопроводу для оцінки його впливу на навколишнє середовище.

Раніше повідомлялося, що «Північний потік – 2» не запрацює з жовтня, як планувалося раніше.

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