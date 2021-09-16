Німецькі екологи вимагають не допустити запуску «Північного потоку – 2»
Екоактивісти вважають, що запуск газопроводу суперечить політиці Німеччини зі скорочення використяння викопного палива
Некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію і переглянути видані раніше дозволи. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
У DUH наголошують, що викиди вуглецю, спричинені експлуатацією «Північного потоку – 2», будуть офіційно оплачуватися з бюджету Німеччини. Екологи планують віднайти законні методи запобігти запуску найбільшого в Європі проєкту, пов'язаного з викопним паливом.
«Північний потік – 2» не можна запускати без аналізу його подальшого впливу на клімат. Експлуатація газопроводу призведе до гігантських викидів парникових газів, що суперечить кліматичних цілям Німеччини в рамках Паризької угоди з клімату», – вважають представники організації.
Зазначимо, що це не перша спроба екологів DUH перешкодити реалізації проєкту. Так, у червні активісти наполягали на тимчасовій зупинці прокладання трубопроводу для оцінки його впливу на навколишнє середовище.
Раніше повідомлялося, що «Північний потік – 2» не запрацює з жовтня, як планувалося раніше.