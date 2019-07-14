Перегляд енергобалансу знизить ціну електроенергії для промислових споживачів, - експерти



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Переглянути енергобаланс з точки зору роботи сонячної потрібно, - експерти

Перегляд енергобалансу в плані актуалізації обсягу виробництва електроенергії з поновлюваних джерел підтримує президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Плачков

Перегляд Енергетичного балансу України в бік зниження частки поновлюваних джерел енергії зменшить ціну електроенергії для промислових підприємств. Про це заявив радник міністра з енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

«З приводу енергобалансу - це те, що може привести до реально сьогодні оцінюваного об'єму виробництва електроенергії поновлюваними виробниками - сонячними та вітровими станціями. Якщо по «вітру» більш-менш правдиві прогнози, по «сонцю» точно цей об'єм не буде вироблений, а отже, і кількість коштів, необхідних оператору системи передачі (НЕК «Укренерго» - ред.) для компенсації «зеленим» виробникам, необхідно буде в цілому за рік менше. Це дозволяє в свою чергу зменшити тариф», - повідомив Чех.

Перегляд енергобалансу в плані актуалізації обсягу виробництва електроенергії з поновлюваних джерел підтримує президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. Він упевнений, що це знизить ціну електроенергії для промисловості.

«Переглянути енергобаланс з точки зору роботи сонячної потрібно. Тому що у нас взагалі всю цінову політику перекосила ціна на сонячну електроенергію. Вона дуже висока. І по балансу обсяг виробництва (з поновлюваних джерел - ред.), мені здається, завищений. Тому я думаю, що міністерство скоректує обсяг, і тоді теж буде коригування за вартістю (електроенергії - ред.) для промисловості», - вважає Плачков.

Нагадаємо, НКРЕКП в червні затвердила тарифи «Укренерго» на II півріччя 2019 року, які забезпечують покриття витрат на покупку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Тариф на передачу електроенергії встановлений в розмірі 34,74 коп/кВт-год.

12 липня НКРЕКП прийняла постанову «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП НЕК «Укренерго», знизивши тариф на 10% - з 34,7 до 31,2 коп/кВт-год.

Перегляд Енергетичного балансу по актуалізації обсягу виробництва електроенергії з поновлюваних джерел дасть можливість знизити тариф «Укренерго» до 23 коп/кВт-год.

Зменшення тарифів «Укренерго» є ключовим методом зниження тарифів на електроенергію для промислових підприємств.