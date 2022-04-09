У Чорноморську пролунав вибух

Вибух трапився уранці 9 квітня під час повітряної тривоги

У Чорноморську, що на Одещині, уранці 9 квітня пролунав вибух. Трапилося це під час повітряної тривоги. Інформацію підтвердив міський голова Василь Гуляєв. Він запевнив, що ситуація контрольована.

«Нічого страшного на даний момент не трапилося», – сказав Гуляєв.

Мер Чорноморська закликав людей не панікувати та, за можливості, спуститися в укриття.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

Нагадаємо, обстріл Одеської області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

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