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    У Чорноморську пролунав вибух

    Інформацію про вибух підтвердив міський голова Василь Гуляєв - У Чорноморську пролунав вибух
    Інформацію про вибух підтвердив міський голова Василь Гуляєв
    фото з відкритих джерел

    Вибух трапився уранці 9 квітня під час повітряної тривоги

    У Чорноморську, що на Одещині, уранці 9 квітня пролунав вибух. Трапилося це під час повітряної тривоги. Інформацію підтвердив міський голова Василь Гуляєв. Він запевнив, що ситуація контрольована.

    «Нічого страшного на даний момент не трапилося», – сказав Гуляєв.

    Мер Чорноморська закликав людей не панікувати та, за можливості, спуститися в укриття.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

    Нагадаємо, обстріл Одеської області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.

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    Теги: вибух росія окупанти війна мер укриття Україна окупація час #stoprussia
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    У Чорноморську пролунав вибух