У Чорноморську пролунав вибух
Вибух трапився уранці 9 квітня під час повітряної тривоги
У Чорноморську, що на Одещині, уранці 9 квітня пролунав вибух. Трапилося це під час повітряної тривоги. Інформацію підтвердив міський голова Василь Гуляєв. Він запевнив, що ситуація контрольована.
«Нічого страшного на даний момент не трапилося», – сказав Гуляєв.
Мер Чорноморська закликав людей не панікувати та, за можливості, спуститися в укриття.
Нагадаємо, за даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.
Нагадаємо, обстріл Одеської області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети.
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