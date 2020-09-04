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    Суспільство

    Ситуація з коронавірусом дозволила МОЗ мобілізувати бюджет медгалузі – експерт

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    Стримування поширення коронавірусу допомогло Україні краще підготуватися до можливої другої хвилі - Ситуація з коронавірусом дозволила МОЗ мобілізувати бюджет медгалузі – експерт
    Стримування поширення коронавірусу допомогло Україні краще підготуватися до можливої другої хвилі

    За час карантину в результаті дій Міністерства охорони здоров'я збільшилася кількість лікарняних ліжок із подачею кисню - Скаршевський

    Ситуація з коронавірусом дозволила Міністерству охорони здоров’я мобілізувати бюджетні кошти і направити їх на поліпшення ситуації в медичній галузі. Таку думку висловив експерт, радник Комітету з питань економічного розвитку, Віктор Скаршевський на сторінці в Facebook.

    «Ситуація з коронавірусом дозволила мобілізувати бюджетні кошти в медичній галузі. За час карантину в результаті дій Міністерства охорони здоров'я збільшилася кількість лікарняних ліжок із подачею кисню, лікарні для прийому пацієнтів з Covid-19 забезпечені апаратами ШВЛ, пацієнти - моніторами, пересувними апаратами і газоаналізаторами крові, лікарні підготовлені до прийому в рамках можливої другої хвилі», - підкреслив Віктор Скаршевський.

    Експерт також зазначив, що для уникнення негативного сценарію з Covid-19 громадянам необхідно дотримуватися гігієнічних правил і профілактичних приписів Міністерства охорони здоров'я.

    За словами Віктора Скаршевського, стримування поширення коронавірусу допомогло Україні краще підготуватися до можливої другої хвилі, але в разі повторного жорсткого карантину - український бізнес не витримає.

    Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

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