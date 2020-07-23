Нові штрафи для українського бізнесу: що зміниться з 1 серпня



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В Україні запроваджуються новації у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій

Застосування нових розмірів штрафів планувалось розпочати з квітня, але через карантин термін було перенесено

З 1 серпня в Україні запроваджується ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зазначається, що за незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій було прийнято ще у 2000 році.

«Слід зазначити, що спочатку застосування нових розмірів штрафів планувалось розпочати з 19.04.2020. Але враховуючи карантин цей термін було перенесено», – наголошують у Податковій.

Розміри штрафів:

з 1 серпня 2020 року застосовуватиметься штраф у 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);

з 1 січня 2021 – розмір штрафу становитиме 100 % і 150 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

При цьому жодних додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) не встановлюється.

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