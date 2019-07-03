Новий енергоринок працює без жодних технічних проблем, - економіст



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Фото: Газета «День

Борис Кушнірук зазначив, що жодна система не працює з першого дня запуску в ідеальному режимі, тому в разі виникнення проблем їх будуть вирішувати в робочому порядку

Новий ринок електроенергії працює без жодних технічних проблем. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в коментарі журналісту.

«З 1 липня ринок запрацював. Закон вступив у силу в частині того, що зараз вже можна напряму укладати угоди між виробниками електроенергії і споживачами. Вони можуть укладати угоди напряму, купувати через систему аукціонів, наприклад, якщо продає електроенергію «Енергоатом» чи гідроелектростанція. Можуть укладатися угоди, коли є компанія, яка займається трейдерством. Ринок запрацював, і колапсу точно не сталося. В його функціонуванні немає жодних проблем технічних», - заявив Кушнірук.

Експерт зазначив, що жодна система не працює з першого дня запуску в ідеальному режимі, тому в разі виникнення проблем їх будуть вирішувати в робочому порядку. А також наголосив, що тарифи на електроенергію для населення після запуску ринку не змінились, і залишаться незмінним до кінця 2020 року, оскільки уряд задіяв компенсаторний механізм.

«Для населення нічого з 1 липня не змінилося. Вони споживатимуть електроенергію, причому як за нічним, так і за денним тарифом», - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, 1 липня запроваджено новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запуск нового ринку електроенергії – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.