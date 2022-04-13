Нульовий акциз на бензин: що мають робити виробники пального

На час війни держава звільнила від акцизного податку виробників бензину та скрапленого газу

До припинення чи завершення воєнного стану встановлений нульовий акцизний податок на цілу низку товарів

Закон України від 15 березня 2022 року встановив список товарів, щодо яких встановлений нульовий акцизний податок. Про це йдеться у поясненні Державної податкової служби України.

Серед цих товарів – моторні бензини, зокрема:

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше;

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-третбутилового ефіру або їх суміші;

інші бензини;

інші нафтопродукти;

важкі дистиляти (газойль);

скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази;

бутан,

ізобутан.

Державна податкова служба зазначила, що, у зв’язку з цим нововведенням, платники акцизного податку – виробники пального «при поповненні обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового мають складати заявки на поповнення (коригування) залишку пального, у гр. 6 якої вказувати нульову ставку акцизного податку».

Виробники ж етилену, згідно із згідно із встановленим у п. 229.2. та 229.3 статті 229 Податкового кодексу, не видають податковий вексель на суму акцизного податку до моменту отримання чи ввезення на митну територію України в якості сировини для виробництва етилену.

Нагадаємо, що через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Зважаючи на це ,Кабінет міністр запровадив безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

Усі суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території, окупованій Російською Федерацією, чи у регіонах, де відбувалися або досі відбуваються бойові дії, звільнені від сплати екологічного податку.