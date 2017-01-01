Зростання товарообігу пов’язане з початком дії зони вільної торгівлі між країнами

Цього року обсяг українського експорту товарів до Канади зріс на 76%, а імпорт з Канади – на 93%. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві. «Тільки за цей рік наш експорт до Канади зріс на 76%, а імпорт з Канади на 93%. Це майже



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Зростання товарообігу пов’язане з початком дії зони вільної торгівлі між країнами

Цього року обсяг українського експорту товарів до Канади зріс на 76%, а імпорт з Канади – на 93%.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

«Тільки за цей рік наш експорт до Канади зріс на 76%, а імпорт з Канади на 93%. Це майже вдвічі за рік», – зазначив він.

За словами міністра, зростання товарообігу пов’язане з початком дії зони вільної торгівлі між країнами.

Водночас Клімкін висловив переконання, що потенціал розвитку співпраці в цьому питанні «просто шалений», оскільки, за його словами, наразі ЗВТ стосується лише товарів, а далі мають бути й послуги, й інвестиції.

Як відомо, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності сьогодні, 1 серпня.

Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада України ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.

Так, передбачається, що угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що експортуються в Канаду, для канадських товарів відразу скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт зросте до 98%.

Крім того, угода взаємно відкриває ринки державних закупівель.

Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.

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Джерело: Укрінформ