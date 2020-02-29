Одна з країн ЄС зробила громадський транспорт безкоштовним



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Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

З 29 лютого у Люксембурзі громадський транспорт – трамваї, залізниця (за винятком І класу), автобуси (крім окремих нічних рейсів) - став безкоштовним. Про це повідомляють AFP і DW.

Як пояснили в міністерстві сталого розвитку герцогства, в структуру якого входить департамент транспорту, подібні заходи раніше приймалися окремими містами, але вперше вони поширилися на всю територію окремо взятої країни.

За задумом влади цей крок покликаний розвантажити дороги від автомобілів. Щодня близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції, Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Зміни, які влада назвала «важливою соціальною мірою», торкнуться майже 40 відсотків домогосподарств. Забезпечення повністю безкоштовного проїзду вимагає додаткових витрат в розмірі 41 млн євро на рік, які будуть отримані за рахунок податкових зборів.

Населення країни становить 607 тис. осіб.