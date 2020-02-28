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    У Києві на Ревуцького не працюють світлофори: люди змушені перебігати дорогу (відео)

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    У Києві на Ревуцького не працюють світлофори: люди змушені перебігати дорогу (відео)

    Регулювальників досі немає

    У Києві в Дарницькому районі на вулиці Ревуцького не працюють транспортний і пішохідний світлофори.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Через інтенсивний рух транспорту у цьому місці, перейти дорогу дуже складно.

    «Оскільки світлофори не працюють, люди намагаються перебігати дорогу не потрапивши під авто, а останні в свою чергу під час руху не наїхати на пішоходів», - повідомляє журналіст.

    Патрульних поліцейських чи регулювальників на ділянках, де світлофори вийшли з ладу, не було помітно.

    «Поліцейських-регулювальників на цьому відрізку дороги також не спостерігаються», - зазначає журналіст.

    До слова, на проспекті Соборності у Дніпровському районі Києва зіткнулися автомобіль «Рено» та легковик ВАЗ.

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