Офіс президента назвав прізвища кандидатів на посади голів двох облдержадміністрацій



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Кандидати збираються знижувати тарифи, запускати потяги, руйнувати забудови, залучати інвестиції та проводити якісний інтернет - Офіс президента

На ці посади претендують Сергій Сергійчук та Андрій Назаренко, - Трофімов

Кабінет міністрів України сьогодні, 26 серпня, погодить призначення нових голів Черкаської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій. Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов.

Трофімов поінформував, що на ці посади претендують Сергій Сергійчук та Андрій Назаренко.

За словами першого заступника голови Офісу президента, керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергію Сергійчуку, до цього він працював в Службі безпеки України і на державній службі.

«Його пріоритети - зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси - Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра», - зазначив Трофімов.

Він додав, що на голову Кіровоградської ОДА подана кандидатура Андрія Назаренка, який проживає в області з 2010 року після завершення дипломатичної кар'єри за кордоном.

«Кандидат має намір залучити інвестиції в переробку та зберігання сільгосппродукції, створити нові робочі місця, підвищити якість питної води та побудувати діагностичні центри», - стверджує Трофімов.

Нагадаємо, після резонансного затримання на хабарі Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА претендував Валерій Міщенко, однак у нього знайшли конфлікт інтересів і Кабмін передумав погоджувати його кандидатуру.

Зазначимо, Черкаську ОДА з листопада 2019 року очолює Роман Боднар.