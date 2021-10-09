Двоє нобелівських лауреатів не повірили, що їм телефонують з комітету премії

Абдулразак Гурна та Дмитро Муратов вирішили, що дзвінки – це просто спам

Двоє цьогорічних нобелівських лауреати, Абдулразак Гурна та Дмитро Муратов, не повірили, що їм дзвонять з комітету премії. Гурна, письменник із Танзанії, вирішив, що це просто реклама, повідомляє BBC.

«Годі, відчепіться! Залиште мене в спокої», – відповів він абоненту зі Швеції.

Дмитро Муратов, головред «Нової газети», також вирішив, що дзвінок – це спам. Він навіть не став брати слухавку та скинув виклик.

Абдулразак Гурна отримав свою Нобелівську премію з літератури за твори на тему біженців.

Дмитра Муратова разом філіпінською журналісткою Марією Рессе нагородили Нобелівською премією миру за «за зусилля щодо збереження свободи вираження думок».

Як зазначив комітет премії, «Нова газета» – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

Лауреата Нобелівської премії з літератури оголосили 7 жовтня. Її отримав танзанійський письменник Абдулразак Ґурна «за його безкомпромісне і співчутливе осмислення наслідків колоніалізму і долі біженців у прірві між культурами і континентами».

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.

Цьогоріч на премію претендували 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій. Серед фаворитів називали екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

Нагадаємо, раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.